וייסמן נפרד מוולפסברגר: הגיע הזמן לשלב הבא

Liebe Wolfsberger, nach einem unglaublich tollen Jahr bei euch möchte ich die Chance nutzen, um mich bei euch zu bedanken und mich von euch zu verabschieden . Ich werde das vergangene Jahr niemals vergessen ! Sportlich war es die erfolgreichste Saison in meiner Karriere. DANKE an den @wolfsbergerac , die an mich geglaubt haben und mir die Chance gegeben haben, mich hier zu entwickeln und auch in der @europaleague zu spielen! Umso glücklicher bin ich, dass wir uns wieder für das internationale Geschäft qualifizieren konnten. Mein spezieller DANK gilt auch euch, den Fans, die mich sowohl im Stadion als auch hier online immer unterstützt haben! DANKE auch an meine Mannschaftskollegen, dem Team hinter dem Team und allen Leuten rund um den WAC. Ihr habt mich und meine Frau unglaublich herzlich aufgenommen, sodass wir uns sofort wohl in unserer neuen Heimat gefühlt haben . Nun ist es an der Zeit, den nächsten Schritt in meiner Karriere zu machen und ich hoffe, dass ihr mich weiter supportet und wir uns bald wiedersehen! Euer Shon. . . . . #wolfsbergerac #wolfsrudel #WAC #timetosaygoodbye #ShonWeissman

