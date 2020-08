סבע: עשיתי הכול כדי להצטרף לנבחרת בפגרה

נבחרת ישראל היתה ותמיד תהיה הקבוצה שאני רוצה להיות חלק ממנה - בכל אימון, בכל משחק, בכל מקום. עשיתי הכל כדי להצטרף לנבחרת ישראל בצמד המשחקים הקרובים מול סקוטלנד וסלובקיה, לתרום את כל מה שיש לי, אבל בקבוצה שלי חשבו אחרת. לא משנה כמה זה מתסכל, אני מכבד את החלטת המועדון ואעשה הכל כדי להצליח כאן ולהגיע בכושר הטוב ביותר למשחקי חצי הגמר באוקטובר והלוואי גם לגמר בנובמבר. עד אז, אחזיק אצבעות לחברים שלי. סומך עליהם .

A post shared by Diaa Sabia (@diaasabia10) on Aug 26, 2020 at 1:38am PDT