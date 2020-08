זה ווינר: יונתן אסייג הוא הטיפר הבא של ישראל

יונתן אסייג במשרדי ONE (שי לב) יונתן אסייג במשרדי ONE (שי לב)

לפני כתשעה חודשים השקנו באתר ONE את פעילות הריאליטי “הטיפר הבא של ישראל” בה ביקשנו מגולשי ONE להירשם לפעילות (לכתוב טיפים לגולשי ONE) אשר בסיומה מי שיינצח יטוס למשחק כדורגל בספרד (כשיהיה אפשר כמובן) ויהיה נותן הטיפים הרשמי של ONE בתקופת היורו (שמאז נדחה ל-2021).

אחרי שאלפי גולשים נרשמו בחרנו את שמונת המתאימים ביותר שהחלו את הפעילות ונתנו אחת למספר שבועות את הטיפים שלהם. מי שהיה הפחות טוב באותו שבוע הודח כך שממחזור למחזור, כמו בריאליטי אמיתי, נשארנו עם פחות ופחות טיפרים.

הגמר הגדול בין שני הפיינאליסטיים, יונתן אסייג וניר דויד, היה סביב גמר ליגת האלופות כאשר שניהם היו צריכים לחזות מה תהיה תוצאת המחצית, מה תהיה תוצאת הסיום ומי תניף את גביע האלופות: באיירן מינכן בפעם השישית או פ.ס.ז’ בפעם הראשונה?

גם יונתן אסייג וגם ניר דוד ידעו שבאיירן תנצח ב-90 דקות ושהיא תניף את הגביע הנכסף, אבל רק יונתן ידע שהמחצית תסתיים בתוצאת תיקו והפך לזוכה המאושר.

גמר האלופות. אסייג ידע שיהיה תיקו במחצית (רויטרס)

יונתן אסייג, בן 29 מחיפה, עובד כפלנר/אנליסט מלאי ומכר בחברת דלתא שם הוא אחראי על ביצוע דוחות ניתוח תחזיות וניתוחי מלאי ומכר לשיפור רווחיות החברה. מגיל קטן מנוי קבוע (להפועל חיפה) ועוקב באדיקות אחרי כל המשחקים בליגות הבכירות: לה ליגה, הסרייה א’, הפרמייר-ליג והבונדסליגה. יונתן פעיל בכל תחרויות הפנטזי למיניהן (מקום חמישי ארצי בפנטזי לה ליגה האחרון של ONE), כאשר לפני כל הימור הוא מבצע ניתוח סטטיסטי של חשיבות המשחק, מצב הסגל והממוצעים של הקבוצות.

יונתן אסייג היה נרגש לאחר שהתבשר שיהיה הטיפר של ONE במשחקי היורו ושיטוס למשחק בליגה הספרדית: “כבוד גדול לזכות בתחרות גדולה של אתר הספורט המוביל בישראל. התרשמתי לאורך כל התחרות כי שאר המשתתפים ברמה מאוד גבוהה ומביני עניין, וזה לגמרי משפר את ההרגשה של הזכייה.

“הפרס הראשון משמח אותי מאוד היות והליגה הספרדית היא מבחינתי האטרקטיבית מכולן ולצערי הספקתי לחוות שם משחק רק פעם אחת”.

ONE רוצה לנצל את ההזדמנות להודות לכלל שמונת הטיפרים שלקחו חלק בריאליטי: יונתן אסייג, ניר דויד, דרור בהונקר, אלעד דגמי, נטלי כהן, שי טובי, לירן מלכה ומורן מהדב.