בהובלת גרנט: האפליקציה לשיפור ביצועי השחקן

נגיעה מהשיחה עם קפטן נבחרת ישראל ביבראס נאתכו ? ? ״אף פעם לא ויתרתי על אף פעולה גם אחרי שטעיתי״? ביבראס על הדרך שלו להתמודד עם טעויות, איבודי כדור ולחץ תוך כדי משחק.? ? הצטרפו עכשיו וקבלו גישה לכל השיחות המוקלטות. ? ?? . . .

A post shared by MATCHDAY - אפליקציית (@matchday_mentality) on Aug 23, 2020 at 8:50am PDT