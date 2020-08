ההולנדי והמעופף: 2:3 לסביליה שזכתה באירופית

דעת המבקר

ברכות, סביליה מחזיקת הליגה האירופית לעונת 2019/20! האנדלוסים פגשו הערב (שישי) באצטדיון ריין אנרג'י שבקלן את אינטר לקרב ענקיות על הזכייה בתואר, ולאחר משחק מטורף עם קצב אדיר הצליחו החניכים של יולן לופטגי לנצח 2:3 ולזכות בתואר בפעם ה-6 בתולדותיהם! המאמן הספרדי שנזרק מריאל מדריד חוזר מהדלת הקדמית לאחת הבמות המרכזיות מאירופה עם זכייה בתואר היוקרתי על הקווים.

אינטר הייתה כל כך קרובה, אך כנראה שהניסיון הרב של הספרדים במפעל שיחק תפקיד וסייע להם להניף את הגביע. גם אם נעמיד אם באיירן מינכן מולה היא הייתה מנצחת, שום דבר לא היה עוצר את סביליה, שפשוט שולטת במפעל.

כבר מהדקה הראשונה קיבלנו קצב אדיר, של שתי קבוצות שבאו להילחם בשניים על הזכייה בתואר. בדקה ה-5 רומלו לוקאקו האדיר סחט פנדל מדייגו קרלוס, שזהו משחקו ה-3 ברצף במפעל בו הוא גורם לפנדל. הבלגי גם בעט את הכדור וכבש בדיוק. סביליה לא ויתרה ותוך 7 דקות לוק דה יונג איזן בנגיחה נפלאה לאחר הרמה מאגף ימין של חסוס נבאס.

האנדלוסים מינפו את המומנטום מהשוויון, שלטו במשחק והגיעו לכמה מצבים נוספים עד למהפך המיוחל. שוב הרמה מאגף ימין, הפעם של אבר באנגה, ושוב דה יונג הוא זה שנגח ובכדור קשתי נהדר מעל הנדנוביץ’ קבע 1:2 בדקה ה-33. הנראזורי לא התכוונו לוותר על הזכייה, נכנסו לטירוף משלהם וכבר בדקה ה-36 דייגו גודין איזן עם ראשו מהרמה נהדרת של מרצלו ברוזוביץ’, 2:2 בירידה למחצית. בכך, הבלם נכנס לרשימה מאוד מצומצמת של שחקנים שהבקיעו גם בגמר ליגת האלופות (מול ריאל מדריד ב-2014) וגם בגמר הליגה האירופית.

