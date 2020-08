אבידל: רציתי לשנות והתעקשתי, אך לא הצלחתי

Benvolguts/des Barcelonistes, Vull aprofitar aquestes línies per acomiadar-me de tots vosaltres. Ho faig des de l’agraïment mes profund per haver pogut compartir dues etapes importants de la meva vida. Una com a jugador i un altre com a responsable de la Secretaria Tècnica del FC Barcelona. Aquest segon comiat contempla 2 anys en els que he intentat treballar per fer un Barça millor. Dues temporades intenses que he Donat de finalitzades per decisió pròpia. Malgrat que la Junta Directiva hem va ratificar dilluns en el meu càrrec, dimarts passat vaig presentar la meva dimissió. En els darrers dos anys he intentat ralitzar canvis que creia molt importants per al futur del primer equip. Malgrat el meu convenciment i la meva insistència no ho he aconseguit. Es per això que crec que ha arribat el moment de possar punt i final a la meva vinculació amb el club. Vull deixar constància de que he renunciat a l’any de contracte que encara tenia amb el FCBarcelona. Avui la situació del club es complicada, però no tingueu cap dubte de que desitjo de tot cor que es pugui superar i que els èxits tornin aviat tal i com es mereix aquest gran club. Gràcies eternes a tots. Visca el Barça i Visca Catalunya. Eric Abidal

