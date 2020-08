פונטי: פרצנו את הדרך ליחסים עם איחוד האמירויות

״מחלום למציאות" ב2018 זכינו שגיא ואני במדליות זהב בגראנד אבו דאבי. ובפעם הראשונה כשהדגל הונף לאויר בצבעי כחול לבן והמגן דוד באמצע, ניגנו לראשונה את "התקווה" על אדמה ערבית וההיסטוריה נכתבה בדקות האלה. הלב מתפוצץ מאושר והתרגשות, ולא רק בגלל הניצחון המקצועי, אלא גם כי הספורט ניצח את הפוליטיקה. והכי אני מאושר לדעת שהיום הפוליטיקה יישרה קו עם הספורט והג'ודו בפרט. מגיע לכולנו לחיות זה עם זה בשלום! אני כל כך מתרגש שבפעם הבאה שנגיע לאבו דאבי (אמן שבקרוב), כנבחרת ישראל בג׳ודו, נוכל להכנס בדלת הראשית של איחוד האמירויות עם דרכון ישראלי ועם סמל המדינה בתוכו. בהתחלה זה היה חלום שנשתתף בתחרות שם בכלל, שנה לאחר מכן ללא הסמלים ולבסוף הודות לאיגוד הג'ודו העולמי בראשותו של מריוס ויזר ויו״ר האיגוד הישראלי משה פונטי התאפשר לכולנו לעלות למזרון עם הדגל הסמלים. עכשיו שהדבר הפך לרישמי זה מוכיח לכולנו שחלומות כן הופכים למציאות. *** שמח שאוכל להגשים עוד חלום שלי ולקחת את דניאל אישתי לחופשה בדובאי

