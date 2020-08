חמד: לא יודע מה היעד הבא, רעב לחזור לשחק

תומר חמד חושב הלאה: "לא יודע מה היעד הבא, אבל אני רעב לחזור לשחק. עברתי עונה מלאה ברגעים שמעיפים אותך לשמיים או זורקים אותך לרצפה" #בסטורי

A post shared by ONE (@one.co.il) on Aug 4, 2020 at 11:38pm PDT