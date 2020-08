מאור בוזגלו: אבי יעקב הוא כבר לא הסוכן שלי

"הגיע הזמן אומרת אימי" והפעם גם אבא שלי אומר. עדיף מאוחר מאשר אף פעם... יעקב בוזגלו מהיום כבר לא הסוכן שלי. לא פשוט ואפילו מורכב אבל הסיטואציה מחייבת מסלול מחדש. אני כבר משער מה יהיו הטוקבקים ואין לי עם זה שום בעיה, זכותכם המלאה. אני לא מדבר בשם אבא שלי אבל אני מניח שהוא כבר עייף מהמרדפים ומהרדיפה. ובישורת האחרונה של הקריירה שלי אני רוצה לייצר סביבה קצת אחרת ומאתגרת. אבא שלי הוא עולם ומלואו עבורי ואני מודה לו על כל צעד וכל פסע בקריירה המיוחדת והעשירה שלי. לעד אהיה אסיר תודה. תמיד אתייעץ, אשמע ואקשיב ואני משחרר אותו מהעול הכבד הזה. המטרה כרגע ברורה, לחזור לדשא ולכושר מלא אוטוטו וסוכן? מבטיח לעדכן בקרוב .

A post shared by מאור בוזגלו-Maor Buzaglo (@buzaglomaor_11_official) on Aug 2, 2020 at 1:07am PDT