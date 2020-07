אבדיה נפרד ממכבי ת"א: תמיד תישארו בזיכרוני

‎אם היינו במשחק, ‎הייתי מבקש הארכה. ‎לחכות עוד רגע. ‎עם הרגע ‎ עד הרגע הבא, ‎אבל בחיים האמיתיים, ‎ממשיכים, ‎מתקדמים.. ‎ורק רציתי להודות לכם,אחים ‎" אחרי כל השנים שעברנו, ‎הרבה בדרך אספנו, ‎תראו הפכנו להיות גדולים, ‎היו אליפויות וניצחנו ‎כמה רחוק שהגענו, ‎הפכנו להיות שלמים ‎אז תשארו שמחים ‎תשמרו על עצמכם חברים שלי,אחים. ‎מכל אחד מכם למדתי המון, ‎תודה ששיתפתם וחלקתם איתי מהניסיון. ‎תמיד תמיד תשארו לי בזיכרון . ‎אוהב וכבר מתגעגע המון ותודה לכם אוהדים יקרים שתמכתם בי גם ברגעים הקשים. ‏לוויתם אותי מתחילת דרכי ועל כך אני מודה לכם מאוד מעומק ליבי עד הפעם הבאה.... #livingTheDream ״אני אוהב אותך כל כך מכבי?אני אמשיך להיות שלך לעד״

