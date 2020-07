הריקוד של מזרחי והראפ של אייסי: חגיגות מכבי

מכבי תל אביב אלופת המדינה (איציק בלניצקי) מכבי תל אביב אלופת המדינה (איציק בלניצקי)

במכבי תל אביב שמחו לאחר הזכייה באליפות ה-54 של המועדון, אך נאלצו לחגוג באופן מעט שונה לאור המציאות החדשה שנכפתה בגלל מגפת הקורונה. כבר לאחר שהמשחק הסתיים החלו להן החגיגות שכללו את גזירת הרשתות המסורתית, כשהפעם התכבדו ב ההיהלומים הצעירים, יובל זוסמן ודני אבדיה.

כבר עם העלייה על הפודיום ניכר היה כי נפל האסימון על כמה מוזרות החגיגות בעידן הקורונה, כאשר בקבוצה ניסו להיצמד למקור עד כמה שאפשר, אך על כל אלו העפילה סיירת האלכוג'ל ברשותו של אלייז'ה בראיינט, שסיפק את חומר החיטוי לחבריו לקבוצה רגעים ספורים לפני הנפת צלחת האליפות.

אתר ספורט ONEראשיתוצאות LIVEגליצ'ים חגיגות האליפות של מכבי ת"א

באופן כה סמלי, צלחת האליפות הונפה על ידי שני שחקנים שלא ילבשו את הגופייה הצהובה כחולה בעונה הבאה, דני אבדיה קפטן הקבוצה ג'ייק כהן שיעזבו את מכבי, האחד ל-NBA והשני צפוי להגיע לספרד. לאחר שהקונפטי נחת על רצפת ההיכל השחקנים התפנו לרדת לחדרי ההלבשה, שם חטפו יאניס ספרופולוס ואבדיה גיגית עם מי קרח, וזאת כאשר בד בבד אות’לו האנטר העלה סרטון קצר מחדר ההלבשה עם קווינסי אייסי שפצח בקטע ראפ.

שחקני מכבי תל אביב חוגגים אליפות (ספי מגריזו, מכבי ת"א)

האנטר, ציין כי הייתה זו עונה ארוכה ואייסי הציג את גרסת הטוויטר שלו ל-’אמא הבאתי גביע’, עם הציוץ "אמא אני אלוף, יאללה מכבי". הקפטן היוצא כהן, הלך על ציוץ סולידי של "PEAT3". מחגיגות חדר ההלבשה הצהובים עברו להיכל המכבים שם שמעון מזרחי אמר את דבריו אך גם הוכיח כי כמו ששחקניו ידעו לרקוד על הפרקט במהלך העונה, הוא יודע לרקוד מחוצה לו. כ-100 אוהדים הגיעו להיכל לחגוג עם קבוצתם, הם אמנם חוו את צלחת האליפות מקרוב אך את השחקנים הם ראו מבעד לזכוכית שמול שער 6, מיקומה של הכניסה להיכל.

שמעון מזרחי (ספי מגריזו, מכבי ת"א)

תפריט החגיגות כלל ריקודים, סיגרים ואת סקוטי ווילבקין, שהציג את הגרסה שלו לשיר האלמותי של קווין "We are the champions" עת שסיפק ליווי לסולן הלהקה המנוח פרדי מרקורי. כוכב הצהובים כמובן שינה מעט את הפזמון: "הח** הזה היה קל, אין זמן למפסידנים כי הח** הזה היה קל".