"אנשים לא מבינים מה אני עובר וכמה זה קשה"

איזו עונה נהדרת עברה על דני אבדיה. פורוורד מכבי תל אביב, רק בן 19, זכה בתואר ה-MVP של העונה בליגת ווינר סל אחרי שנה חלומית, ונפרד באופן יוצא מן הכלל מהצהובים, עם תואר האליפות, רגע לפני שמגיע לליגת ה-NBA.

“הוצאתי את הרשת, הייתי מוצא את הפרקט והכיסאות”, אמר אבדיה, “האוהדים חסרים לנו, כל האווירה של הפיינל פור כן חסרה לנו, אבל משחק אחרון זה משחק אחרון. הבוקר נסעתי במכונית בדרך לאימון בוקר והרצתי את השירים, בא השיר See you again בדיוק בזמן, עמדתי בפקק ובכיתי. אמרתי לעצמי וואו, זו אולי הפעם האחרונה שאני נוסע פה לאימון בוקר באוטו”.

“הראש שלי היה בלנצח ובלסיים בטעם מתוק וזה מה שעשינו. אני בטוח שיהיו קשיים בדרך, לכל אחד יש קשיים, אבל אני מוכן לאתגרים ואוהב אתגרים, החבר’ה עזרו לי להתחשל ולהיות חזק יותר, אני אתמודד עם הקשיים ואעבוד קשה, לא אפסיק ללחוץ על הגז, מאחל לעצמי להשתפר ולהגיע הכי רחוק שיש”.

“היה לחץ לפני המשחקים ואחריהם, אבל כשאני דורך על הפרקט אני שם הכול מאחוריי, אני בא כדי ‘להרוג’ ולקחת כל תואר אפשרי, ולשחק הכי חזק. היו מקרים של עייפות או שלא באתי מרוכז וחשבתי על דברים מסביב, זה לא פשוט, אנשים לא מבינים מה אני עובר בבית וכמה זה קשה, אבל ברגע שאני מגיע לפה כולם מחבקים אותי ואני מרגיש בבית, אני נהנה ממה שאני עושה”.

מכבי תל אביב אלופת המדינה (איציק בלניצקי)

“סטודמאייר? אמארה כל הזמן ליידי, זה לא רק הוא, כל הוותיקים באו ועזרו לי, אני שואל המון שאלות וכולם עונים לי בסבלנות. הם העריכו אותי ואני הערכתי אותם, זה סיפור אהבה”, סיכם הכוכב הצעיר.