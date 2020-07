אבוקסיס: כמה שזה יותר קשה זה יותר מתוק

חמש שנים... 3 אליפויות, פעם אחת גביע הטוטו, פעמיים (!) אלוף האלופים, גביע אחד, שחיכו לו כל כך הרבה שנים (וכן, גם מלך שערים אחד) תודה בורא עולם על הכל! אפשר סופסוף לחגוג

