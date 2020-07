דגני: אנחנו חייבים להשתפר לקראת העונה הבאה

תודה רבה על כל מה שעשית עבורי, למדתי ממך המון והתבגרתי הרבה בזכותך. הפכת אותי לאדם ושחקן טוב יותר. יש לך חלק גדול בהחזרת מכבי חיפה למסלול הנכון, גרמת למועדון, השחקנים והאוהדים להרבה רגעים מאושרים בזמן הזה. תודה מרקו על הכל ובהצלחה. ??

