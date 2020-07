יונתן כהן נפרד מאיביץ': הפכת אותי לטוב יותר

תודה רבה קואץ על שנתיים מדהימות ושני תארי אליפות בלתי נשכחים. חווינו מערכת יחסית מעניינת, עליות וירידות, תמיד ידעת איך להרים אותי ברגעים קשים. בזכותך, הפכתי לשחקן טוב יותר והיום זהו יום מאוד מרגש עבורי. בהצלחה ביעד הבא שלך! Thank you coach for two amazing years, two unforgettable championship titles, we had an interesting relationship, some ups and downs, you always knew how to lift me up in difficult moments. Thanks to you I became a better player and today it's a very emotional day for me Good luck in your next destination #ThankyouVladan

