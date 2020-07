גלזר: צוות האימון הנוכחי תרם רבות לשיפור שלי

Second in a row שחקן העונה. זהו רגע מאוד מרגש עבורי - אני משחק כדורגל במכבי תל אביב מגיל 6 ולא היה אימון ומשחק במהלך חיי שלא נתתי 100%. אני מאושר ורוצה להודות למשפחה המדהימה שלי שהיו שם בשבילי מהרגע הראשון. בכל שעה, עודדו ודחפו אותי בכל מקום ובכל מזג אוויר ולגאיה בת הזוג שלי שהצטרפה למסע לפני שנתיים. להיות משפחה של כדורגלן זה כלל לא פשוט כשלצד הרגעים השמחים יש לא מעט תקופות מאתגרות הכוללות פציעות או זמן בו אתה לא משחק. תמיד שאבתי את הכח שלי מהם. בהזדמנות זו ברצוני להודות לכל מי שאימן אותי במהלך הדרך החל ממחלקת הנוער ובמיוחד לצוות האימון הנוכחי שתרם רבות לשיפור ביכולת שלי ונתן לי ביטחון מהרגע הראשון. תודה ענקית לכל חברי לקבוצה שבלעדיהם כל זה לא היה קורה. אני אוהב אתכם. אני שמח שהעבודה הקשה שלי לא נעלמה מעיני כל אלה שהצביעו עבורי ותואר זה רק מגביר אצלי את הרעב לכבוש פסגות נוספות בעתיד.

A post shared by Dan Glazer (@dan_glazer) on Jul 2, 2020 at 12:03am PDT