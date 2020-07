בוזגלו: סובל מקרע קטן ברצועה הצידית, הוקל לי

אני חי בעולם של ספקולציות והאמת? שהתרגלתי. כולם מנחשים מה יש לי, כולם הפכו לפרופסורים ואני? רואה, שומע ובעיקר מרגיש הכל. כבר ברגע שז'איר אמאדור נפל עליי, ידעתי שזו הברך, אני פשוט מכיר את הגוף שלי כל כך טוב וכפי שאתם יודעים, אני למוד ניסיון. המחשבות בראש מטלטלות וכל המתנה לבדיקה מרגישה כמו 40 שנה במדבר. אז הוקל לי כשהתבשרתי שמדובר בקרע קטן ברצועה הצידית (לא הצולבת ולא אותה הברך שהתרגלתם אליה, למיניסקוס שלום). יש לי 2 אופציות העומדות בפניי ואף אחת מהן לא כוללת פרישה (אני חוסך לכם את השאלות ) או שיקום שמרני קצר מועד במשך כ-6 שבועות או ניתוח שישבית אותי לתקופה קצת יותר ארוכה. אתם יכולים לנחש לבד מה בחרתי. עכשיו הזמן שלי להתרכז בהחלמה לקראת העונה הבאה כדי להגיע לרמת מוכנות מקסימלית פיזית ומנטלית כמו שרק אני יודע. מה יהיה הלאה? אף אחד מאיתנו לא יכול לדעת וכל ניחוש יהיה לעג לרש. כבר למדתי בקריירה הענפה שלי שלתכנן זה מגניב, אבל בפועל רק הוא למעלה מחליט. תודה על הדאגה והאכפתיות, אני כאן - חזק מתמיד ??

