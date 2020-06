"הפכתי שחקנים אנונימיים ללגיטימיים בליגת העל"

שבועות רבים שמרתי על שתיקה.. מתוך כבוד למערכת, לשחקניי (כן, השחקנים שלי שאותם בחרתי, טיפחתי ואהבתי) ובעיקר מתוך חיבור לעצמי ולערכים שמלווים אותי כל חיי האישיים והמקצועיים. ובכל זאת מגיע הרגע שבו אני רוצה לשתף, רגע של אכזבה, רגע כזה שבו מוחקים לי את כל העשייה ומשתמשים ״בחוכמת הבדיעבד...״ רק אומר שחוכמה זו לא ניתנה לחכמים... הכי חשוב לי לצעוק לשחקניי עד כמה אני שמח בשבילם וגאה בהם ״דברים טובים מתבשלים לאט״??? אם כך הדבר אז כל העשייה שלי בהפועל כפר סבא מקבלת חיזוק והעצמה: מבחירת השחקנים, האמונה הבלתי מתפשרת כאשר אף אחד אחר לא האמין בהם והיום קשה להאמין שהם היו בדרכם אל קבוצות בליגה נמוכה יותר. שאלה שחזרה על עצמה בכל ראיון ובכל הזדמנות ״אף שחקן הוא לא שחקן בליגת העל ובטח שלא שחקן מוביל, איך תשרדו בליגה״? ואני הכרזתי ״ תפקידי כמאמן הוא להפוך את השמות האנונימיים האלה לשחקנים לגטימים בליגת העל״! לשמחתי, מביני כדורגל רואים זאת, אני כל כך שלם עם הבחירות שעשיתי במועדון והדרך שעברתי עם שחקניי, ומכאן אני ממשיך בראש מורם וגאה, מצפה להתחיל את דרכי החדשה בקרוב מאוד... תודה על האהבה והחיזוקים שבת שלום

