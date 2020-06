באלוטלי הישראלי? המסר של שועה בבלומפילד

ירדן שועה והמסר על הכובע (שחר גרוס) ירדן שועה והמסר על הכובע (שחר גרוס)

ירדן שועה כנראה לא צריך אפילו לדרוך על כר הדשא בזמן המשחק כדי למשוך את תשומת הלב. הערב (שלישי) החלוץ הצעיר של מכבי חיפה שנופה מהסגל למשחק מול הפועל תל אביב הגיע לצפות במשחק מיציעי בלומפילד, ודאג לשלוח מסר ברור ממעלה הטריבונה.

שוער, הגיע כשהוא חובש כובע עליו הכיתוב "?why always me", משפט שזכור מהדרבי של מנצ’סטר בשנת 2011, אז מריו באלוטלי כבש לזכות הסיטי ב-1:6 הבלתי נשכח באולד טראפורד על היונייטד וחשף את החולצה המפורסמת.

יובל אשכנזי יחד עם ירדן שועה ביציע (שחר גרוס)

באלוטלי, שכמו שועה ידע לעלות לכותרות במהלך הקריירה בעיקר בעקבות מעשים שביצע מחוץ למגרש, הסביר בזמנו כי: “עשיתי זאת ללא סיבה, אני משאיר לכם לחשוב למה התכוונתי”, אבל נראה שאז כמו היום בבלומפילד, המסר ברור לכולם.