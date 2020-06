ברוך שובך הביתה: ברצלונה גברה 0:2 על לגאנס

Messi - total stats:

858 games

699 goals

291 assists

34 trophies

54 hattricks

52 freekicks

6 Ballon d'Or

6 FIFA Best Player

6 Golden Boot

6 Pichichi

4 IFFHS Best Playmaker

2 UEFA Best Player

1 Laureus Sportsman pic.twitter.com/aeS67H7joO