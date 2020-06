דגני: הדרך שלנו לא נגמרה, ניתן הכול עד הסוף

. אכזבה, אכזבה ענקית. כל כך רצינו להיות שם, לעלות לגמר ולשמח אתכם, אין אחד שלא רצה, תאמינו לי. עשינו טעויות שלא הצלחנו לתקן וכולנו עצובים עכשיו, עצובים מאוד. אבל לא בגלל המשחק אתמול אני מעלה את הפוסט הזה, אני מעלה אותו בגלל המשחק מול הפועל חיפה והמשחקים הבאים עד לסיום העונה. הבנתי שיש כל מיני דיבורים בסגנון "אין להם על מה לשחק", "רק רוצים לגמור את העונה" וכו...שטויות. כל שחקן כדורגל, בטח בהפועל ת"א יודע שהוא מחויב לתת 100% מעצמו בכל משחק ומשחק וכך נעשה עד סיום העונה, כקפטן, אני אדאג לכך. אנחנו רוצים שתמשיכו ליהנות מלראות אותנו ונעשה הכל כדי לשמח אתכם כמה שניתן. עשינו השנה שינוי משמעותי עם החזרת הקבוצה לפלייאוף העליון ולחצי גמר הגביע, הדרך הזו לא נגמרה אתמול ונמשיך ללכת בה עד שנגיע למטרות שכולנו חולמים עליהן. אוראל ??

