הוראס גראנט תוקף: ג'ורדן שקרן ומלשן בעצמו

20/05/2020 09:17 מאת מערכת ONE



ג'ורדן ופיפן במהלך משחק השפעת (רויטרס) ג'ורדן ופיפן במהלך משחק השפעת (רויטרס)

בעוד העולם עדיין נפעם מסיום סדרת סרטי הדוקו ‘הריקוד האחרון’ שמגוללת את סיפור השושלת של שיקגו בולס עד האליפות האחרונה בעונת 1997/98, הוראס גראנט זועם על אמירותיו של מייקל ג’ורדן נגדו במהלך הראיונות בסרט ויוצא במתקפה נגדו במהלך ראיון לרדיו של ESPN בשיקגו.

“זה מומצא, לא אמיתי ושקר אחד מושלם”, טען גראנט בנוגע להאשמות של MJ על כך שהוא זה שהדליף חלק מהאינפורמציה שמופיעה בספר ‘חוקי ג’ורדן’ של סם סמית’ שמוציאה את כוכב העבר באור לא חיובי. “שקר, שקר, שקר, אם למייקל יש טינה אליי שיבוא ונשב לפתור את זה כמו גברים. בוא נדבר על זה, או שנפתור את זה בדרך אחרת.הוא הלך והאשים אותי בהדלפה לספר, אני וסם חברים טובים מאז ומתמיד ועדיין כך, אבל לעולם לא הוצאתי ולא אוציא שום דבר אישי שקרה בחדר ההלבשה. סם הוא עיתונאי חוקר, חייבים להיות לו לפחות שי מקורות, לפחות שניים בשביל ספר כזה, למה מייקל הצביע רק עליי?”.

אתר ספורט ONEראשיתוצאות LIVEגליצ'ים למה אף אחד לא קונה את האחוזה של ג'ורדן?

עוד הוסיף: “זו רק טינה, אני אומר לך, טינה בלבד. אני חושב שהוא הוכיח את זה בסרט ‘הדוקומנטרי’ הזה כביכול. כשאומרים עליו משהו, הוא מיד חותך, מנסה לחרב לכל אחד את הדמות. גם צ’ארלס בארקלי היה חבר שלו 20 או 30 שנה ואז הוא אמר משהו על הניהול של מייקל בשארלוט ומאז הם לא מדברים. הנקודה שלי היא שהוא טוען שאני מלשן, אבל אחרי 35 שנה הוא מספר שבשנת הרוקי שלו הוא ראה את השחקנים הותיקים בשיקגו עושים קוק ומבלים עם נשים במלון. איך לעזאזל הוא אומר את זה? מה זה קשור למשהו? אם הוא רוצה לקרוא למישהו מלשן, אז הנה מלשן לפניו. מה שהוא אמר על חברים שלו לקבוצה היה מבדר, אבל 90% זה שטויות, זה בולשיט, בסוף הכל התהפך עליו. כשראו איך הוא מתנהג לסטיב קר, סקוט בארל זה היה שובר לב, מנהיג כמוהו מתייחס ככה לשחקנים צעירים. ידעתי שאני צריך להגיב, כשהוא עמד מולי תמיד החזרתי לו”.

לסיום טען: “הדבר הכי משוגע היא שהוא שלח פעם נעליים חתומות שלו לארגון צדקה שלי. אני לא מבין, אם יש בעיה למה לא דיברת איתי? היום אם נפגש אני מניח שניתן כבוד אחד לשני, כי זכינו ביחד בשלוש אליפיות, אבל אם לא, אני לא מאמין שזה יפריע לי לישון כמו שצריך. אגב, אני קורא לזה ‘דוקו כביכול’ כי ג’ורדן קבע מה יהיה בסרט הזה, זה לא בדיוק דוקו. זה נרטיב של מה שקרה, הרבה דברים לא נכנסו פנימה, או נערכו החוצה.

"When that so-called documentary is about one person, basically, and he has the last word on what's going to be put out there ... it's not a documentary," Grant said. "It's his narrative of what happens in the last, quote-unquote, dance. That's not a documentary, because a whole bunch of things was cut out, edited out. So that's why I call it a so-called documentary."