אלו הודיע: הגעתי עם ב"ש להבנות על סיום דרכי

ברצוני להודיע על סיום ההתקשרות עם הפועל באר שבע לאחר שהגענו להבנות הדדיות על סיום דרכי בקבוצה . תודה על שנתיים של למידה התחשלות והישגיות ואליפות שלא תישכח.. בהצלחה למועדון ולאנשים הנהדרים מסביב ?? הפנים קדימה , בהצלחה לכולם

