עוקץ בחזרה? המסר של איתמר ניצן לסמוטריץ'

מר סמוטריץ היקר, לפני שאתה מזלזל במשלח יד שמביא נחת, הנאה ובידור גדול לציבור שלא נאמר מפרנס משפחות שלמות שחתמו על קיצוצים או יצאו לחל״ת בניגוד לחברי הכנסת והשרים הרבים שלא עשו ולו צעד אחד של הזדהות והסכימו מעט לקצץ בשכרם לטובת הציבור אנא ממך חסוך מאיתנו את הפרשנות ה״מקצועית״.

A post shared by Yuval Avidor (@yuvalavidor) on May 4, 2020 at 8:47am PDT