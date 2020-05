"רק מי שרואה את מיץ' על המגרש מבין איך הצליח"

View this post on Instagram

מיטץ׳ גולדהאר, מוכר לרובכם כאיל נדל"ן, הבעלים של מכבי תל אביב בכדורגל, מילארדר קנדי איש עסקים מצליח, מה שלא הרבה יודעים עליו זה שהוא ספורטאי על, חולה טניס וסקווש שחקן ברמה מדהימה. התחברנו דרך המגרש ולימים הפכנו חברים מאוד קרובים. הדבר הראשון שהוא עושה כשמגיע לארץ- זה לשחק טניס, מהמטוס- ישר למגרש והפוך, כשאני מגיע לקנדה- אני מתייצב במגרש הטניס, משחקים לא פחות משעתיים. רק מי שרואה את מיטץ' על המגרש מבין, איך הוא הצליח כל כך בעסקים. האיש שונא להפסיד, אני לא מכיר הרבה ספורטאי עלית ששונאים להפסיד כמוהו. על המגרש ביננו מלחמות עולם, לא יורדים מהמגרש עד שהוא לא מנצח. לא ראיתי אדם, שלא שייך לענף, בכזו מקצועיות על המגרש. זה מתחיל כבר בהכנה למשחק, החימום, ההתאוששות אחרי המשחק, שומר על עצמו כמו מקצוען. האיש מכונה. אפס טעויות. הכל מדויק. איך נראה הניקוד? אז כן, מודה, לאיזון הכוחות במשחקים מסוימים אני נותן לו פור ומיטץ' מצליח לנצח אותי. אדם השראה! #tennisisforeverybody @mitchellgoldhar