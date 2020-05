טרופר המועמד המוביל לשר התרבות והספורט

השבוע גילה עם ישראל כולו איזה אדם מיוחד ח״כ חילי טרופר, שהפגין דוגמה אישית יוצאת דופן, תרם כליה לאדם שלא הכיר ובכך הציל את חייו. חילי, אני כל כך גאה בך. זכינו שאתה איתנו. אין מעלה גדולה מהצלת חיי אדם.

A post shared by Benny Gantz - בני גנץ (@gantzbe) on Feb 7, 2020 at 2:15am PST