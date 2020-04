דיווח: פ.ס.ז' אלופה, אמיין וטולוז יורדות ליגה

Classement de #L1 serait finalement établi au ratio point/match. Ce qui donnerait :

Champion : PSG

LdC : OM et Rennes

Ligue Europa : Lille + Nice ou ASSE (selon Coupe de France) + Reims ou Lyon (selon Coupe de la Ligue)

Relégués : Amiens et TFC

Montées : Lens et Lorient