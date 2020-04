גווארדיולה חמישי, יוהאן קרויף שלישי ומי ראשון?

29/04/2020 22:39 מאת מערכת ONE



פפ, קרויף, פרגוסון וקלופ (רויטרס) פפ, קרויף, פרגוסון וקלופ (רויטרס)

כדורגל אין, זמן לדירוגים: המגזין הנחשב "four four two" דירג את 100 המאמנים הגדולים בהיסטוריה של הכדורגל, עם רשימה מלאה באגדות, והתוצאות לפניכם: מי שניצב במקום הראשון הוא אגדת מנצ’סטר יונייטד, סר אלכס פרגוסון, שזכה לכבוד הגדול.

אל המקום השני הגיע רינוס מיכלס שאימן את ברצלונה ונבחרת הולנד בשנות ה-70 וה-80. מי שזכה לכבוד הוא יוהאן קרויף המנוח שדורג השלישי ברשימה היוקרתית. פפ גווארדיולה ניצב במקום החמישי, אחרי ביל שאנקלי שאימן את ליברפול בשנים 1959–1974.

אל המקום השישי הגיע אריגו סאצ’י, שאימן בין היתר את נבחרת איטליה, מילאן ואתלטיקו מדריד. במקום השביעי נמצא מאט באזבי שהדריך במשך שנים רבות את מנצ’סטר יונייטד. במקום השמיני נמצא הלניו הררה הארגנטינאי שאימן בין היתר את ברצלונה, אתלטיקו מדריד, אינטר ורומא. במקום התשיעי ניצב ארנסט האפל האוסטרי שאימן את נבחרת ארצו. מי שסוגר את העשירייה הוא ולרי לובנובסקי שאימן את נבחרת ברית המועצות וכן במשך שנים רבות את דינמו קייב.

שמות מעניינים נוספים ברשימה: ז’וזה מוריניו, המיוחד, הגיע למקום ה-12, מרצ’לו ליפי מיד אחריו. ויסנטה דל בוסקה במקום ה-15, אוטמאר היצפלד 17, קרלו אנצ’לוטי 18, לואיס ואן חאל 20, בלה גוטמן מיד אחריו. בוב פייזלי נבחר למקום ה-22, כאשר הדבר עורר זעם בקרב רבים מאוהדי ליברפול, שכן פייזלי נחשב לאחד המאמנים הגדולים בכל הזמנים.

ז'וזה מוריניו (רויטרס)

בהמשך הרשימה ניתן למצוא את ארסן ונגר (23), פאביו קאפלו (24), יורגן קלופ (30), רפא בניטס (41), דייגו סימאונה (43), פרנק רייקארד (57), דידייה דשאן (73), קלאודיו רניירי (90), אנטוניו קונטה (93), רוברטו מנצ’יני (97), פאטיח טארים (99) ורוי הדסון (100).