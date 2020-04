מסי מנסה לשכנע את לאוטרו להצטרף לברצלונה

27/04/2020 08:22 מאת מערכת ONE



לאוטרו מרטינס (רויטרס) לאוטרו מרטינס (רויטרס)

זה לא סוד שברצלונה מעוניינת בלאוטרו מרטינס, חלוצה הארנטינאי הנהדר של אינטר שחווה את עונתו הטובה ביותר בקריירה, והספיק לכבוש 11 שערי ליגה רגע לפני שהיא הופסקה בעקבות משבר הקורונה, ועל פי דיווח ב’אס’, מי שמנסה באופן אישי לשכנע את מרטינס להצטרף לאלופת ספרד הוא לא פחות מליאו מסי.

על פי הדיווח, השניים נמצאים בקשר טוב עוד מהמונדיאל האחרון ברוסיה, ובחודש מרץ האחרון הגדיל לעשות כשהתקשר למרטינס ודיבר איתו על מעבר לברצלונה. על פי מקורבים לחלוץ הארגנטינאי של אינטר, השניים נמצאים בקשר רציף, וזה לא סוד שלאוטרו חולם לשחק עם מסי.

בכל מקרה, נראה שגם אם בסופו של דבר מהלך כזה יושלם, מחכה לנו סאגה ארוכה, שכן למרטינס חוזה עד 2023 באינטר, עם סעיף שחרור של 111 מיליון יורו, סכום שכרגע נראה דמיוני עבור ברצלונה, והיא תנסה להפעיל את מכבש הלחצים הכל כך מוכר שלה, אולי כדי לשכנע את מרטינס עצמו ללחוץ על מעבר ולשכנע את נשיא אינטר, סטיבן ז’אנג, לשחרר אותו במחיר ‘שפוי’ יותר.

