ששון: המטרה היא לזכות בזהב, מתאמן חזק יותר

אני נשאל הרבה על איך הרגשתי כשהודיעו לי באופן רשמי על דחיית המשחקים האולימפיים בשנה שלמה, אז אענה על כך בסיפור עם מסר שאני רוצה להעביר לכם: קצת אחרי שהתרגלתי למעמד של מדליסט אולימפי ב2016, הצבתי לעצמי מטרה חדשה להגשים - מדליה אולימפית באולימפיאדת טוקיו 2020 וכמובן עדיף שבסיבוב הזה היא גם תהיה בצבע זהב. לאורך שלוש וחצי השנים האחרונות כל מה שהניע אותי ברגעים הקשים בהם חוויתי כאבים, תסכולים כשלא הולך, אי ודאות היה דבר אחד - טוקיו 2020. האולימפידה נדחתה, ואז נצבו בפניי שתי אופציות: 1. להתבאס ולקחת פסק זמן - זה הרי הכי קל, אין אימונים בנבחרת בגלל הקורונה ואחרי תקופה כל כך מתישה ואינטנסיבית, הנפש והגוף צמאים למנוחה והינה יש תירוץ מושלם. 2.להמשיך הלאה - לקחת את ההזדמנות הזו בשני ידיים, ולהפוך את זה לסיטואציה חיובית: להעריך את העובדה שיש לי עוד שנה שלמה להשתפר ולהתאמן חזק יותר, גם אם יש וירוס קורונה בדרך. ובכן בחרתי באופציה השנייה, האופטימית יותר והנכונה יותר עבורי ומאמין שעבור כולם. שמתי את הבאסה בצד, ומאז הבשורה על הדחייה אני לא מוותר לעצמי וכל יום מתאמן לפחות אימון אחד והאמת? זו תחושה מעולה. זכרו שהכל בחיים זה בחירות - הבחירה בנוחות היא לא תמיד הכי נכונה בשבילנו. @gobytnuva בשיתוף #לאנשים_שלא_מוותרים_לעצמם_go #לא_מוותרים_גם_מהבית

A post shared by Ori Sasson (@ori_sasson) on Apr 26, 2020 at 7:34am PDT