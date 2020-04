אבידור: תרבות הספורט נעלמה, תחזירו את המשחק

אפתח בעובדה, כולנו באותה סירה. ימים לא פשוטים שמלמדים אותנו הרבה על עצמינו, על היכולת שלנו לקבל את המצב ולנסות להפיק ממנו את המקסימום. אנחנו,שחקני הכדורגל, חלק גדול ובעל השפעה על התרבות במדינה הקטנה שלנו. לכולנו יש זמר כזה או אחר שצפינו בו לאחרונה דרך מסך הטלוויזיה ב״זאפה״ והשירים גרמו לנו לעצב, שמחה ואושר אבל היה לכולם את האפשרות להנות מרגעים של תרבות. גם ענפי הספורט כמו הכדורגל מלווים וגורמים לשמחה, התרגשות ואושר. תחושת הנצחון ותחושת ההפסד של הקבוצה שלך זה משהו שחסר לכולם. תרבות הספורט שלנו נעלמה מענינו. בבקשה תחזירו לנו את המשחק ואת האפשרות לתת לאנשים לחזור להרגיש ולהתרגש!

