זהבי: ניצחנו, גם אם לוח התוצאות יראה אחרת

אתמול (שני), לראשונה מזה 32 שנים, לא התקיים מצעד החיים באושוויץ-בירקנאו, זאת בעקבות נגיף הקורונה. כדי להבטיח את המשך ההנצחה גם במגבלות הבריאותיות, הוקם מיזם "מצעד החיים הווירטואלי", המאפשר כתיבת שלט זיכרון אישי שהוקרן על השער בכניסה למחנה ההשמדה בירקנאו. מעל 13,000 משתתפים לקחו חלק בפרויקט, כאשר הראשון לקחת חלק היה נשיא המדינה ראובן ריבלין. בנוסף, הוצבו שישה לפידי זיכרון בכניסה לאושוויץ. יו"ר ההתאחדות לכדורגל, אורן חסון, שחקני ושחקניות נבחרת ישראל לקחו גם הם חלק במיזם הייחודי. #לזכור_ולא_לשכוח

