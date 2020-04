שכטר על סבא שלו: גיבור, נלחם בנאצים ביערות

האדם הזה עם הזקן הלבן חי שתי תקופות חיים, נולד וגדל ברומניה בזמן עליית הנאצים לשלטון נלחם בנאצים כפרטיזן ביערות הציל את משפחתו מרעב כששהו באורווה בטרניסנסטריה בגבול מולדובה, בתקופה השניה עלה לארץ לאחר תלאות רבות התחתן ויחד עם אשתו הקים משפחה עם 10 ילדים, עשרות נכדים ונינים כחול אשר על שפת הים, ביתם של הזוג היה בית לעשרות ילדים ונערים במצוקה, הוא תרם בסתר והיה צדיק גדול, החסד הענק שלו הוא חלק נכבד ממורשת של משפחה אחת, משפחת שכטר, אה והוא סבא שלי, סבא שמואל ניצול שואה גיבור ישראל לזכרך ולזכר מיליונים שהיו חלק מאותה תקופה חשוכה, במותם ציוו לנו את החיים, עומר שמואל בני קרוי על שמו ותמיד נזכור ולא נשכח.

