חוגג: לממשלה מגיע ציון 3 על התחום הכלכלי

כחולה קורונה לשעבר יש לי את הפריבילגיה ללכת לאן שאני רוצה ללא הגבלות, היום החלטתי לנצל את זה כדי לנסוע לאשדוד לאכול צהריים בפלאפל של כרמי, ריגש אותי אתמול לראות אדם אותנטי שלא מבקש תרומה, רק מבקש שיתנו לו להתפרנס, שיחזירו לו רק חלק קטן ממה שנתן למדינה במיסים כל חייו אז פשוט הלכתי יחד עם אחי עודד וחברי ג'קי וקנינו מנה. מנת פלאפל טובה ובקבוק קולה זכוכית. כמו שצריך. שהגענו לשם ראינו מקום מלא בעובדי צוות שמנסים להתמודד עם עומס ההזמנות הענק שהגיע מכל רחבי הארץ ורק מברכים את עם ישראל היפה שערבות הדדית ולב חם מאפיינים אותו, כמה כיף לראות את זה בעיניים... הממשלה עושה עבודה נהדרת בתחום הבריאות, ציון 8.5 אולי אפילו 9 אבל בתחום הכלכלי, כמו שאומר פרימו, ציון 3. יש יתרות מט"ח של למעלה מ130 מיליארד דולר, זה כסף שלנו האזרחים, כסף שנשמר ליום שחור, היום הזה הגיע לצערנו, למה אתם מחכים שם? העם שלנו יפה, ברגעים קשים שמים הכל בצד ועוזרים אחד לשני, היום כרמי קיבל אלפי הזמנות מאנשים מכל העדות, כל הצבעים, כל הצדדים הפוליטיים, כולנו כאן ביחד. כמה טוב לראות במיוחד בערב יום השואה שעם ישראל חי.

