כישלון מפואר: צפו בסרט על ליגת ה-XFL

אין כמעט אף חובב ספורט שלא מכיר את רצועת המופת 30 על 30, שנחשבת לאחת מהסדרות הדקומנטריות הטובות ביותר בעולם. אחד מהסרטים המעניינים ביותר ברצועה האיכותית בהפקת ESPN, הוא סרט הדוקו "THIS WAS THE XFL".

מדובר בסרט דוקו נדיר שמספר את סיפור הקמתה ונפילתה של ליגת ה-XFL, ליגת פוטבול מקצוענית שהתקיימה למשך עונה אחת בשנת 2001. וינס מקמהן ויו”ר חטיבת הספורט ב-NBC, דיק אברסול, ניסו להקים ליגת פוטבול עם מאפיינים של ה-WWF ולמשך עונה אחת יצר תחרות פרועה, מלאה בטראש ואינטריגות שזכורה כאחד הכישלונות המפוארים אך יחד עם זאת המשעשעים ביותר בתולדות הספורט האמריקאי.

הליגה עצמה הוכרזה בתחילת שנת 2000 והתבססה כאמור על שילוב בין עולם ההיאבקות לעולם הפוטבול, לשחקנים עצמם היו מוצמדות מצלמות לקסדות וכן מצלמות הוצבו על המאמנים ובחדרי ההלבשה. ליגת ה-XFL הפכה לליגת הפוטבול המקצוענית הראשונה בהיסטוריה שהצליחה להשיג חוזה שידור ברמה ארצית מלבד ליגת ה-NFL. צפו בסרט.