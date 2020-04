מורי: הספורט הישראלי גוסס, שהמדינה תילחם

תרבות הספורט בקריסה. בהמשך לדבריו של פרופסור גרוטו ״הספורט התחרותי לא יחזור לפעילות בחצי שנה הקרובה״. הספורט מעסיק מאות מיליוני אנשים בעולם, הוא משמש להם כדרך חיים ומעבר לזה תורם בריאותית ונפשית. אתייחס אל המצוקה שלנו הספורטאים בפרט ואל המצוקה של הענף כולו בכלל. כפי שנראה הקורונה תישאר איתנו לכמה חודשים טובים וצריך לחשוב איך מחזירים את הספורט לחיים. כמו חולה מונשם ומורדם כך גם מצב הספורט בישראל ! להגיד לא לספורט משמע כניעה למגיפה הזו. כפי שנלחמים בכל שאר התחומים בכל האמצעיים האפשריים אני מצפה מהמדינה שלי להלחם עבורנו הספורטאים בכל דרך אפשרית. הכדורגל וענפים רבים נוספים על סף גסיסה! מדוע הספורט בעדיפות אחרונה?! אי החזרת הספורט תיצור נזק חסר תקדים או במילים אחרות קריסה טוטאלית שאין לה דרך חזרה. המשק הישראלי נמצא בעלטה אמיתית ולאומתו העלטה שבה מצוי הענף שלנו היא פי כמה וכמה. בכל בוקר אני רואה טנדרים מורידים אלפי פועלי בנין בתא וברחבי הארץ אז למה אי אפשר להתאמן בקבוצות קטנות במגרש פתוח?! בהשוואה לגרמניה מצבנו נהדר וזה מוכיח שכן אפשר להתאמן ולהתכונן בתנאים והנחיות ברורים , התחלה של משהו. מה עם כל אותם אנשים שמשלמים כסף לערוצי הספורט ורואים שידורים חוזרים. אני רואה איך קברניטי הקבוצות בליגת העל בורחים זה אחר זה מהענף שלנו. אלונה, איזי, יואב... אני לא רואה מי לוקח אחריות מי נותן תשובות ! תיק התרבות והספורט לצערי נשאר דומם, לא משמיע קול ומשלים עם רוע הגזרה כמו שהיא. המצב הוא מצב מלחמה. מצב חירום. זו מלחמה אבודה שזקוקה למפקדים אמיתיים שלא מפחדים לקחת אחריות. אני לא רואה את שרת התרבות שלנו נמצאת בוועדות ומנסה לשרת את האינטרסים שלנו, היא כנראה עסוקה מידי בטלפונים לציפי שביט ודודו טסה בהכנות לטקסי יום העצמאות במתכונת של משחק רדיוס. אני קורא אל משרד הספורט ומשרד הבריאות לקחת יוזמה ולהיות יצירתיים בגיבוש תוכנית לחזרת הספורט ויפה שעה אחת קודם. נ.ב הפוסט מיועד לספורט אך תחשבו איזה נחמד יהיה לראות הצגה בטלויזיה. בתקוה לבריאות איתנה וחזרה מהירה לשגרה. #קולהספורט #ספורטזהחיוני

