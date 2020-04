דווקא במומחיות שלו: הנתון בו פארטה טוב ממסי

5 - The highest percentages of successful dribbles in LaLiga 2019/20 (+50 dribbles attempted):

81,8% - THOMAS PARTEY

81,1% - André-Frank Zambo Anguissa

74,5% - Frenkie de Jong

67,3% - Lionel Messi

66,1% - Éver Banega

