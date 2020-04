היום לפני 16 שנה: גביע יול"ב של הפועל ירושלים

היום לפני 16 שנה הפועל נתנה לנו את אחד הרגעים המרגשים ביותר, עם זכייה אדירה ביולב קאפ ב-72:83 על ריאל מדריד בגמר הענק בשרלרואה. שתפו אותנו בזיכרון שלכם מהרגע בו הפועל זכתה בגביע. איפה הייתם? מה עשיתם? איך הרגשתם? כתבו בתגובות

