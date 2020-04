זהבי: אפשר לצאת, אבל האנרגיה עוד לא שם

שבוע טוב לכולם , יום ראשון יש חופש נראה שיגרתי מזג אוויר מצוין הרבה מאוד אנשים בחוץ נראה כאילו הכל כרגיל כאילו אנחנו חיים בעולם אחר, שוב פעם בעולם אחר הפעם בצד השני בצד שאפשר לצאת ולטייל ופוחדים משאר העולם שיביא לפה את החיידק הארור הזה ששיגע את העולם אז אתם תראו את האינסטגרם ותגידו איזה כיף להם הם יכולים לצאת ולעשות מה שבא להם אז כן זה נכון אפשר לצאת אבל האנרגיה לא שם. לצאת עם מסיכות ולפעמים בפחד זה לא מה שתמיד חלמנו לעשות, לצאת ולראות את כל המדינה שלנו המשפחות והחברים שלנו בבתים עושה אפילו את הפעולה וההרגשה ההפוכה מהנאה מקווה שהכל יחזור לשיגרה במדינה שלנו ובעולם בכלל מפה אני שולח לכם חיזוקים חיבוקים וגעגועים כיף לראות את המדינה שלנו מאוחדת ברגעים כאלה זה מה שמייחד אותנו וזה הכח שלנו אז קצת אופטימיות אם פה חזרו לשיגרה גם אצלנו זה יקרה שנדע ימים טובים יותר ונעריך כל רגע

