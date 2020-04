דגני: לא חשבתי שלא נראה את הקהל כ"כ הרבה זמן

. הכל כבר מוכן! המצות והיין על השולחן, ההגדות במקום, הילדים לבושים, תכף מתיישבים לסדר ועדיין משהו מרגיש לי שונה. השבוע היינו אמורים לפתוח את הפלייאוף העליון מול בית"ר. כשיצאנו לפגרה הכפויה הזו לא חשבתי שהמצב יהיה כל כך מסובך ושלא נשחק מול הקהל שלנו כל כך הרבה זמן. רציתי להגיד לכם שאני מתגעגע - לקהל, לאווירה, למשחקים, לאימונים, לחברים ולצוות המועדון. אני לא יכול לתאר לכם כמה אני רוצה לחזור כבר לשחק מול יציעים מלאים ואדומים. אלו ימים לא קלים אבל לשמחתי יש לי את המשפחה שלי שמקיפה אותי ואנחנו עוברים את זה יחד. אני בטוח שהתקופה הקשה הזו תעבור - עברנו את פרעה, לא נעבור גם את זה? אז רגע לפני שהחג נכנס, אני רוצה לאחל לכולנו, בין אם אתם ליד השולחן או ליד הזום, ימים שקטים ורגועים. בתקווה שבקרוב שנצא לחירות ונוכל לחזור, בריאים ומאושרים, לחיים הרגילים שלנו ולכדורגל. חג פסח שמח וכשר, אוראל.

