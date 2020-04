בוזגלו: אנחנו במלחמה, הקושי הוא חוסר הוודאות

21 יום בדיוק מאז הנחתי את הכדור במתחם האימונים, את המדים בארון ואמרתי שלום לחברים. הבנתי שאנחנו במלחמה. הקושי הגדול ביותר מן הסתם, הוא חוסר הוודאות. מתי חוזרים? האם נשחק? הליגה תחודש? הלו... עבדנו קשה בשביל להגיע לחצי גמר הגביע ולפלייאוף העליון. הגעגוע למשחק שורף כל חלקה טובה בגוף ובנשמה והכי גרוע? אין דד ליין. גם בפציעות החמורות שלי, ידעתי פלוס מינוס מתי אני אמור לחזור והכנתי את עצמי מנטלית לרגע הזה. עכשיו? אף אחד מאיתנו לא יודע. אז בינתיים אשאר עם הגעגועים, אעבור על גלריות, אצפה שוב במשחקים ואקווה שהסיוט הזה יעבור כמה שיותר מהר. בעיקר - בשביל הקהל ? - @shmulikhta

