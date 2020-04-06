רגע של נחת: רושטו רצ'בר שוחרר מבית החולים

07/04/2020 10:54
מאת מערכת ONE
רושטו רצ'בר (רויטרס)
אחרי 11 ימים של חרדה, חדשות טובות לכדורגל הטורקי והאירופי בכלל. שוער העבר רושטו רצ’בר שוחרר מבית החולים לאחר שהחלים מנגיף הקורונה בו נדבק והביא לכך ששהה בבידוד ואף טופל במחלקה לטיפול נמרץ.
אשתו של הטורקי בן ה-46, איסיל רצ’בר, הסבירה באינסטגרם שלה: “על אף שבעלי הוא ספורטאי, לא מעשן ומטפל בעצמו, הוא נדבק באופן הקשה הזה, המצב של אנשים מעשנים הוא אפילו קריטי עוד יותר. אנחנו מודים לאל”.
Ne güzel bir gün Allah?m sana ?ükürler olsun..11 günlük zorlu süreçten sonra e?im taburcu oldu Sen dualar? kabul edensin, sen bizleri gören,bilen koruyans?n.. Çok sevinmem gerekse de her?eyi yar?m ya??yorum asl?nda.. Çünkü o kadar çok ?ifa bekleyen hasta var ki ?u an hastanelerde.. Dostlar, onlar?n babalar?, anneleri ,sevdikleri , yak?nlar? hepsine sen bu güzel günü ya?at Allah?m..Evlerine, sevdiklerine kavu?tur.. Yo?un bak?mda hayatta kalma mücadelesi verenlere dualar?m devam edecek.. Tesekkürlerime gelince ; bu zorlu süreçte yan?m?zda olan ba?ta devlet büyüklerim,TFFyöneticilerim,ba?kan?m Ali ?en,ba?kan?m Ali Koç, sevgili büyü?üm Mehmet Ali Ayd?nlar, olmazsa olmaz çok de?erli abilerim R?dvan Dilmen, O?uz Çetin, Mustafa Semiz, can?m Özlem Cankurtaran, karde?im Dilek Av?ar her an her saniye yan?m?zda oldu?unuzu bilmek çok önemliydi eksik olmay?n, sa?olun varolun.. K?ymetli dostlar?m?z, can?m ailem,yak?nlar?m?z,sevenlerimiz,sizler Allah herkesten raz? olsun iyi ki vars?n?z hayatta her?ey güzel gönlünüzün istedi?i gibi olsun. Kavac?k Medistate hastenesinde ba?lay?p Maslak Ac?badem’de devam eden tedavimiz boyunca gece gündüz ellerinden geleni yapan bizi iyile?tiren doktor, hem?ire ve di?er sa?l?k personeline ne yazsam az.. Allah?m sizleri korusun.. Tesekkürler Mücahit hoca, tesekkürler Serap hoca, tesekkürler Gülcihan hoca.. Tedavi ?ekline gelince; TC Sagl?k Bakanl???nca uygulanan bir tedavi protokolu var.Bu tüm hastanelerde ki?inin hastal?k seviyesine göre ayn?.Farkl? ilaç veya tedavi ?ekli yok .Vücudun gücü devreye giriyor orada.Virüs mü güçlü sizin vücudunuz mu ? Sava? ba?l?yor.Bu sebeple zararl? al??kanl?klar?n?z? b?rak?n bir an önce ?u ya?ananlar vesile olsun.Sa?l???n?z?n ve hayat?m?z?n k?ymetini bilin.. SEVG?YLE KALIN ,SA?OLUN...
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עוד כתבה: “אפילו שאני אמורה להיות מאוד מאושרת, הרגשות חצויים, כי יש עוד כל כך הרבה שמחגים להחלים. אני מאחלת טוב לכל המשפחות הללו שיקיריהן סובלים עכשיו. מודה לכולם על הדאגה, התפילות מכל הלב, לרופאים ולצוות בבית החולים, תבורכו”.
שוער העבר של נבחרת טורקיה, עמה היה שותף למונדיאל החלומי ב-2002 בו הגיעו עד לחצי הגמר ורשם 120 הופעות במדים הלאומיים, היה גם השוער של ברצלונה בעבר וכן של בשיקטאש ופנרבחצ’ה.