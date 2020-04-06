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רגע של נחת: רושטו רצ'בר שוחרר מבית החולים

שוער העבר הטורקי של ברצלונה, פנרבחצ'ה ובשיקטאש התאושש מהקורונה והתפנה לביתו. אשתו: "אני מאחלת טוב לכל המשפחות הללו שיקיריהן סובלים עכשיו" (0 תגובות)

ליגה ספרדית 19-20
5831-6327ברצלונה1
5619-4927ריאל מדריד2
4729-3927סביליה3
4633-4527ריאל סוסיאדד4
4625-3727חטאפה5
4521-3127אתלטיקו מדריד6
4239-3827ולנסיה7
3838-4427ויאריאל8
3832-3327גרנאדה9
3723-2927אתלטיק בילבאו10
3438-3427אוססונה11
3343-3827בטיס12
3340-3227לבאנטה13
3237-2927אלאבס14
2933-2327ויאדוליד15
2741-2727אייבר16
2634-2227סלטה ויגו17
2544-2827מיורקה18
2339-2127לגאנס19
2046-2327אספניול20
לוח משחקים
מחזור 27 - 06/03/2020
  • אלאבס
  • 1 - 1
  • ולנסיה
  • אייבר
  • 2 - 1
  • מיורקה
  • אתלטיקו מדריד
  • 2 - 2
  • סביליה
  • ברצלונה
  • 0 - 1
  • ריאל סוסיאדד
  • חטאפה
  • 0 - 0
  • סלטה ויגו
  • אוססונה
  • 0 - 1
  • אספניול
  • ויאדוליד
  • 4 - 1
  • אתלטיק בילבאו
  • לבאנטה
  • 1 - 1
  • גרנאדה
  • ויאריאל
  • 2 - 1
  • לגאנס
  • בטיס
  • 1 - 2
  • ריאל מדריד
07/04/2020 10:54 מאת מערכת ONE
רושטו רצ'בר (רויטרס)
רושטו רצ'בר (רויטרס)

אחרי 11 ימים של חרדה, חדשות טובות לכדורגל הטורקי והאירופי בכלל. שוער העבר רושטו רצ’בר שוחרר מבית החולים לאחר שהחלים מנגיף הקורונה בו נדבק והביא לכך ששהה בבידוד ואף טופל במחלקה לטיפול נמרץ.

אשתו של הטורקי בן ה-46, איסיל רצ’בר, הסבירה באינסטגרם שלה: “על אף שבעלי הוא ספורטאי, לא מעשן ומטפל בעצמו, הוא נדבק באופן הקשה הזה, המצב של אנשים מעשנים הוא אפילו קריטי עוד יותר. אנחנו מודים לאל”.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ne güzel bir gün Allah?m sana ?ükürler olsun..11 günlük zorlu süreçten sonra e?im taburcu oldu Sen dualar? kabul edensin, sen bizleri gören,bilen koruyans?n.. Çok sevinmem gerekse de her?eyi yar?m ya??yorum asl?nda.. Çünkü o kadar çok ?ifa bekleyen hasta var ki ?u an hastanelerde.. Dostlar, onlar?n babalar?, anneleri ,sevdikleri , yak?nlar? hepsine sen bu güzel günü ya?at Allah?m..Evlerine, sevdiklerine kavu?tur.. Yo?un bak?mda hayatta kalma mücadelesi verenlere dualar?m devam edecek.. Tesekkürlerime gelince ; bu zorlu süreçte yan?m?zda olan ba?ta devlet büyüklerim,TFFyöneticilerim,ba?kan?m Ali ?en,ba?kan?m Ali Koç, sevgili büyü?üm Mehmet Ali Ayd?nlar, olmazsa olmaz çok de?erli abilerim R?dvan Dilmen, O?uz Çetin, Mustafa Semiz, can?m Özlem Cankurtaran, karde?im Dilek Av?ar her an her saniye yan?m?zda oldu?unuzu bilmek çok önemliydi eksik olmay?n, sa?olun varolun.. K?ymetli dostlar?m?z, can?m ailem,yak?nlar?m?z,sevenlerimiz,sizler Allah herkesten raz? olsun iyi ki vars?n?z hayatta her?ey güzel gönlünüzün istedi?i gibi olsun. Kavac?k Medistate hastenesinde ba?lay?p Maslak Ac?badem’de devam eden tedavimiz boyunca gece gündüz ellerinden geleni yapan bizi iyile?tiren doktor, hem?ire ve di?er sa?l?k personeline ne yazsam az.. Allah?m sizleri korusun.. Tesekkürler Mücahit hoca, tesekkürler Serap hoca, tesekkürler Gülcihan hoca.. Tedavi ?ekline gelince; TC Sagl?k Bakanl???nca uygulanan bir tedavi protokolu var.Bu tüm hastanelerde ki?inin hastal?k seviyesine göre ayn?.Farkl? ilaç veya tedavi ?ekli yok .Vücudun gücü devreye giriyor orada.Virüs mü güçlü sizin vücudunuz mu ? Sava? ba?l?yor.Bu sebeple zararl? al??kanl?klar?n?z? b?rak?n bir an önce ?u ya?ananlar vesile olsun.Sa?l???n?z?n ve hayat?m?z?n k?ymetini bilin.. SEVG?YLE KALIN ,SA?OLUN...

A post shared by Isil Recber (@isilrecber) on

עוד כתבה: “אפילו שאני אמורה להיות מאוד מאושרת, הרגשות חצויים, כי יש עוד כל כך הרבה שמחגים להחלים. אני מאחלת טוב לכל המשפחות הללו שיקיריהן סובלים עכשיו. מודה לכולם על הדאגה, התפילות מכל הלב, לרופאים ולצוות בבית החולים, תבורכו”.

שוער העבר של נבחרת טורקיה, עמה היה שותף למונדיאל החלומי ב-2002 בו הגיעו עד לחצי הגמר ורשם 120 הופעות במדים הלאומיים, היה גם השוער של ברצלונה בעבר וכן של בשיקטאש ופנרבחצ’ה.

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