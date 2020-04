רגע של נחת: רושטו רצ'בר שוחרר מבית החולים

Ne güzel bir gün Allah?m sana ?ükürler olsun..11 günlük zorlu süreçten sonra e?im taburcu oldu Sen dualar? kabul edensin, sen bizleri gören,bilen koruyans?n.. Çok sevinmem gerekse de her?eyi yar?m ya??yorum asl?nda.. Çünkü o kadar çok ?ifa bekleyen hasta var ki ?u an hastanelerde.. Dostlar, onlar?n babalar?, anneleri ,sevdikleri , yak?nlar? hepsine sen bu güzel günü ya?at Allah?m..Evlerine, sevdiklerine kavu?tur.. Yo?un bak?mda hayatta kalma mücadelesi verenlere dualar?m devam edecek.. Tesekkürlerime gelince ; bu zorlu süreçte yan?m?zda olan ba?ta devlet büyüklerim,TFFyöneticilerim,ba?kan?m Ali ?en,ba?kan?m Ali Koç, sevgili büyü?üm Mehmet Ali Ayd?nlar, olmazsa olmaz çok de?erli abilerim R?dvan Dilmen, O?uz Çetin, Mustafa Semiz, can?m Özlem Cankurtaran, karde?im Dilek Av?ar her an her saniye yan?m?zda oldu?unuzu bilmek çok önemliydi eksik olmay?n, sa?olun varolun.. K?ymetli dostlar?m?z, can?m ailem,yak?nlar?m?z,sevenlerimiz,sizler Allah herkesten raz? olsun iyi ki vars?n?z hayatta her?ey güzel gönlünüzün istedi?i gibi olsun. Kavac?k Medistate hastenesinde ba?lay?p Maslak Ac?badem’de devam eden tedavimiz boyunca gece gündüz ellerinden geleni yapan bizi iyile?tiren doktor, hem?ire ve di?er sa?l?k personeline ne yazsam az.. Allah?m sizleri korusun.. Tesekkürler Mücahit hoca, tesekkürler Serap hoca, tesekkürler Gülcihan hoca.. Tedavi ?ekline gelince; TC Sagl?k Bakanl???nca uygulanan bir tedavi protokolu var.Bu tüm hastanelerde ki?inin hastal?k seviyesine göre ayn?.Farkl? ilaç veya tedavi ?ekli yok .Vücudun gücü devreye giriyor orada.Virüs mü güçlü sizin vücudunuz mu ? Sava? ba?l?yor.Bu sebeple zararl? al??kanl?klar?n?z? b?rak?n bir an önce ?u ya?ananlar vesile olsun.Sa?l???n?z?n ve hayat?m?z?n k?ymetini bilin.. SEVG?YLE KALIN ,SA?OLUN...

