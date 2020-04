ווקר יעמוד לדין, עשוי להיקנס ברבע מיליון פאונד

06/04/2020 16:08 מאת מערכת ONE



קייל ווקר בפעולה (רויטרס) קייל ווקר בפעולה (רויטרס)

מגן נבחרת אנגליה ומנצ’סטר סיטי, קייל ווקר, צפוי לשלם ביוקר על מעשיו שנחשפו ביום ראשון האחרון בצהובונים האנגלים, שם הסתבר כי המגן, ערך מסיבת סקס בביתו בהשתתפות גבר נוסף ושתי נערות ליווי – יום אחד בלבד לפני שהפציר באוהדים להישאר בבית בעקבות משבר הקורונה.

ווקר צפוי לעמוד לדין משמעתי בעקבות עבירת המשמעת ועל פי הדיווחים, יקבל ככל הנראה קנס של כ-250,000 פאונד, שווה ערך למשכורת של שבועיים. כזכור, המגן שפרסם בסרטון בו הפציר מאוהדים להישאר בבית ולמלא אחר ההנחיות עוד לפני שהמקרה התגלה, כבר הספיק להתנצל.

מסיטי עצמה נמסר בהודעה קצרה: “המועדון מודע לסיפור שהתפרסם בצהובונים בנוגע לחייו הפרטיים של קייל ווקר ולהפרת חוקי הסגר והריחוק החברתי”.

: "Manchester City FC are aware of a story in a tabloid newspaper regarding the private life of Kyle Walker in relation to a breach of the UK lockdown and social distancing rules.