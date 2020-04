"לא טעיתי, אנחנו לא מעניינים אף אחד למעלה"

לצערי הרב אני גם עצמאי שהמדינה הפקירה אותו!!! ואני אשתדל לשמור על שפת כתיבה עדינה ומכובדת עד כמה שניתן בזמן שאני פשוט רותח תשלם מס הכנסה תשלם מע״מ תשלם ביטוח לאומי אבל לא מגיע לך פיצוי בחזרה אז אני שואל בשביל מה לשלם? אם ברגע היחיד ב30 שנה שאני משלם מיסים למדינה מעבודה קשה של כמעט 14 שעות ביום 6 ימים בשבוע בכדי לחיות, לשלם מזונות,לאכול, להחזיר הלוואות ובעיקר לחיות בכבוד במדינה שאתה כל כך אוהב. אתה מחכה לאיזו סוג של עזרה בחזרה מהמדינה סוף סוף, אז פשוט יורקים לך בפנים ואומרים לך פשוט שאתה שקוף אתאר את זה במילה אחת ״בושה״ ואחפש דרכים אחרות למצוא פתרונות לעמוד בכל ההתחייבות ולהצליח להמשיך לנשום בשביל המשפחה שלי הילדים שלי!!! ואני לא קשור לא לשמאל ולא לימין פוליטיקה לא מעניינת אותי כי מסתבר שלא טעיתי אנחנו לא מעניינים אף אחד שם למעלה. #עצמאיםעושיםשינוי #עצמאים_מפסיקים_להיות_שקופים @b.netanyahu @reshettv @keshet12 @hazinorucu @guylerer

