קבוצות ליגת העל במחווה מיוחדת לצוותי הרפואה

בישראל יש אלפי רופאים ואנשי צוות רפואי הנמצאים בחזית מידי בוקר ונלחמים, ממש כך בקורונה. בימים אלו אתם שחקני הנשמה של כולנו, הכוכבים האמיתיים פשוט, תודה.

