לחובבי הכדורסל: צפו בסרט "משוגע על הקווים"

05/04/2020 17:28 מאת לי נוף



ג'ון קאליפרי (רויטרס) ג'ון קאליפרי (רויטרס)

“משוגע על הקווים” הוא אחד מסרטי הספורט שכל חובב כדורסל וספורט בכלל חייב לצפות בו. מדובר בעוד אחת מהקלסיקות במסגרת סדרת הסרטים של ESPN, שלושים על שלושים, והפעם במוקד אחד מגדולי מאמני המכללות בהיסטוריה, ג׳ון קאליפרי.

קאליפרי, מאמן קנטאקי, אחת מתוכניות הכדורסל הטובות במדינה ומרוויח כ-8 מיליון דולר לעונה, בעיני מלעיזיו הוא מייצג את כל מה שלא בסדר בספורט המכללות, ובארצות הברית מדובר באחת מהדמויות המשוכנעות והמורכבות ביותר בספורט האמריקאי. הסרט עצמו מתעד את חייו של המאמן, מהתיכון ועד שהפך למלך של קנאטקי, תחתיו עברו לא מעט מהשחקנים המוכרים בליגה הטובה בעולם כמו טיילור יוליס, טייריק אוונס, דריק רוז, דמרקוס קאזינס, קארל אנטוני טאונס, ג׳וליוס רנדל, מרקוס קמבי, אנטוני דייויס ועוד.

קאליפרי הפך לפנים של המושג one and done, ביטוי לשחקני מכללות שמגיעים לשנה אחת ומיד יוצאים לדראפט, מה שפעם לא נתפס נכון בעיני המאמנים הפך למנטרה של המאמן והסרט, מלווה את קאליפרי ומנסה להבין האם מדובר בגאון גדול ומדוע יש לו כל כך הרבה שונאים שטוענים שהרס את כדורסל המכללות. צפו בסרט.