שחקני מכבי ת"א אישרו: הסכמנו לקיצוץ בשכר

שבת שלום לכולם אנו נציגי השחקנים, רוצים להתייחס למצב הנוכחי של המועדון: קיימנו היום פגישה עם הנהלת הקבוצה והגענו להבנות ברוח טובה. השחקנים רוצים לסייע למועדון להתגבר על התקופה הקשה שפגעה במשק כולו. הסכמנו לויתורים ניכרים לטובת המועדון וכמו כן אנו משתתפים בפעיליות התנדבות שונות על מנת לסייע לחברה כולה. מאחלים לעם ישראל בריאות ושלווה בתקופה קשה זו @maccabitlvfc #Family #MTA

A post shared by Dor Micha (@dormicha) on Apr 3, 2020 at 10:54am PDT