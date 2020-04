משה חוגג הודיע: החלמתי סופית מהקורונה

קורונה אאוט! אחרי כמעט 3 שבועות בבידוד מוחלט, סיימתי את כל הסדרות בנטפליקס, עונה במנג'ר, עבודה בזום, הקפצת כדור וטיפוס על קירות והמון געגועים למשפחה, קיבלתי תשובה רישמית שהחלמתי סופית מהקורונה, ברוך השם. עכשיו אני אחד מ300 האנשים הבודדים שיכולים לטייל חופשי ברחוב ואפילו להיכנס לבני ברק בלי פחד תודה רבה למד"א שמקומם בגן עדן מובטח על העבודה שהם עושים בימים האלו. שבת שלום

A post shared by Moshe Hogeg (@moshehogeg) on Apr 3, 2020 at 1:03am PDT