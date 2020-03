ששון: ראיתי את עצמי זוכה בעוד מדליה אולימפית

אז כפי שפורסם, המשחקים האולימפיים נדחו ליולי 2021. אתם בטח יכולים לדמיין כמה התכוננתי לתחרות הזאת ב3 וחצי השנים האחרונות. בחלומות שלי כבר ראיתי את עצמי מתחרה בקיץ הקרוב ומצליח לעשות את מה שעשיתי בריו 2016 – זכיה במדליה אולימפית נוספת בשבילי ובשביל מדינת ישראל שאני כל כך אוהב. הקורונה, ההבנה שאימוני הנבחרת הולכים להפסק לתקופה הקרובה ודחיית האולימפיאדה בשנה, גרמו לי רגע אחד לעצור ולשאול את עצמי שאלות. איך אשמור על כושר? איך אמשיך להתחזק? איך אשמור על תזונה נכונה? ואז קיבלתי החלטה.. הבנתי שלבד כל הסיפור הזה לא יצליח והחלטתי לעבור לגור בבית של חבר יקר בשם אורי חומש שהוא גם מאמן כושר במקצועו. ידעתי שאם יהיה איתי האדם הנכון, זה יעזור לי מאוד מקצועית אבל קודם כל נפשית. ברמת האימונים אסור להתאמן בג'ודו, אבל באימוני הכושר שאנו עושים יחד אני משתדל לדמות כמה שיותר תחושה של קרב, כמו בעבודת סיבולת עם דופק גבוה. בפרמטר של הכח אני בכל אימון משקולות משתדל להרים יותר משקל וכך אני משמר, ואף משפר את הכח שהוא הכרחי במשקל הפתוח, בו אני מתחרה. האימונים משלבים כח ואירובי ואני לא מוותר בכל יום לפחות על אימון אחד, לפעמים גם שניים – תלוי בהרגשה. בנושא התזונה - נקודת מפנה משמעותית. החלטתי לרדת שמונה קילו ולהגיע תוך שנה למשקל יעד של 120 קילוגרם. מה שעומד מאחורי ההחלטה הזו זה הרצון להיות יותר מהיר וקליל, אפילו יותר ממה שהיית בריו, תוך כדי שימור הכח. זה חתיכת אתגר ועמידה בפני פיתויים ועל כך החלטתי להיגמל מסוכר ולאכול אוכל מזין עם כמות חלבון גדולה. כל מי שמכיר אותי יודע כמה אני אוהב לאכול, ומי לא בעצם? בתקופה הזו של הסגר יש לא מעט פיתויים ופחות הסחות דעת וזה מצריך משמעת ברזל. בחודשים הקרובים אני הולך לשתף אתכם בתהליך הזה, גם משום שזה נותן לי כח להמשיך ולא לוותר וגם הידיעה שזה יכול לעזור למי שמעוניין לחיות אורך חיים בריא, ולא רק ספורטיבי. יאללה – בואו נעשה את זה יחד !

A post shared by Sasson Ori (@ori_sasson) on Mar 31, 2020 at 7:14am PDT