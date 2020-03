"גולדהאר מנהיג. הוא ימצא דרך לצאת חזק יותר"

21/03/2020 18:55 מאת רז אמיר



בן מנספורד (איציק בלניצקי) בן מנספורד (איציק בלניצקי)

בן מנספורד כל כך רצה לחזור עם אשתו בת’ לישראל, שכרטיסי הטיסה לתל אביב כבר היו מוכנים מראש לסוף מאי. הוא חלם להגיע ולצפות במכבי תל אביב מניפה צלחת אליפות נוספת, לטייל על חוף הים, לבקר במסעדה האהובה עליו של ניני נוף ‘מקום של בשר’, ולקפוץ להגיד שלום לכל החברים הטובים שנשארו מאחור כשהוא שב לעבוד באנגליה. אך מגפת הקורונה התפרצה והתכניות השתנו. “לפני הכל, ממש חשוב לי לאחל בריאות לכל התושבים בישראל והחלמה מהירה לאלו שנפגעו מהווירוס. אלו ימים קשים מאוד לכולם ואני באמת מקווה שנצא מכך במהרה”.

בימים אלה המהפך שהוא החל לבצע בבלקפול, נעצר. בחודש ינואר הוא עשה בדיוק ההפך ממה שמכבי תל אביב עשתה. בזמן שהאקסית לא הייתה יכולה לצרף שחקנים, מנספורד החתים לא פחות מ-12 כאלה. הפרויקט שהוא לקח על עצמו החל להתקדם ולנוע, ארכיטקט מבוקש הכין את התכניות למתחם האימונים החדש של בלקפול, העיצוב הראשוני הוכן גם כן ואף השטח שעליו היה אמור לקום המתחם. אך בימים אלה הוא מן הסתם חושב על דברים אחרים עם עצירת הכדורגל ועם ההתעוררות של בריטניה אל ההשלכות של הנגיף.

“האמת ש-24 השעות האחרונות היו קשות יותר. הממשלה סגרה את כל המסעדות ואת בתי הקפה, כל מקומות הבילוי, לקח קצת זמן בניגוד לישראל שלקחה צעדים אגרסיביים מאוד מהר. בלונדון הרבה יותר גרוע משאר האזורים אבל יש כמה מקרים באזור שלי. הבעיה הגדולה יותר היא בלונדון. הם טוענים שהיא מקדימה את שאר בריטניה בכמה שבועות. זה לא מרגיש שזה עוד הכה אותנו כמו שזה הכה שם”, הוא מספר ל-ONE הערב (שבת).

מנספורד הוא המנכ”ל האחרון שעבד עם מיץ’ גולדהאר שאיתו גם ניתן לשוחח על הבעלים. הקנדי-יהודי הפך לנושא שיחה מרכזי מאוד בכל מה שקשור לספורט הישראלי בימים אלה אך כמובן שגם בקנדה הוא מקבל זרקור גדול כמי שנחשב לאחד מאנשי הנדל”ן הגדולים שהמדינה הכירה ועסקיו במוקד המשבר הכלכלי כעת.

“מיץ’ עובד סביב השעון ואם יש דרך לצאת חזק, הוא ימצא אותה”

"מה שאני יכול להגיד על מיץ’ גולדהאר זה שהוא מנהיג, איש עסקים ואדם כל כך מרשים. אולי הכי מרשים שפגשתי”, מספר מנספורד. “הוא מצליחן מדהים. יש לו חזון, הוא נותן תשומת לב לפרטים הקטנים בדרך בה הוא עובד, דרך שעוזרת לו להקדים את כולם. יש לי ביטחון מלא שאם הייתי קשור לאחד מעסקיו של מיץ', שהוא עובד עכשיו 24 שעות ביום עבורם. הוא אחד מאנשי העסקים המובילים בקנדה ובעולם. אם יש דרך למזער את הנזקים ולחזור חזק יותר, אז מיץ' ימצא אותה. אני בטוח שזה מה שהוא ואנשיו בהנהלה הבכירה בחברה שלו עושים בימים אלה".

בן מנספורד ומיץ' גולדהאר (חגי מיכאלי)

עוד נושא שהיה בכותרות מאז פרוץ המשבר הוא הפייר פליי הפיננסי. בעניין זה, למנכ”ל בלקפול בימים אלו, יש הנחה די ברורה: "אני חושב שאם מדברים על הפייר פליי הפיננסי של אופ”א צריך להסתכל על איך שאופ”א מטפלת במשבר הזה כדי להבין את הדברים. לזכותם ייאמר שהם ביטלו משחקים בליגת האלופות ובליגה האירופית ושיחקו חלק בדלתיים סגורות כך שאני חושב שהם התערבו די מהר. העברת היורו ל-2021 היא עוד צעד מוקדם שיעזור לסיים את העונות. אפשר לראות שאופ”א מאוד מעורבת ומנסה למצוא דרכים שייעזרו למועדונים”.

“יחד עם זאת, בפן הכלכלי, צריך להסתכל על הדחיות האלה גם עם ההשלכות שלהן על הקבוצות מהליגות הקטנות. למשל בישראל, ייתכן מאוד שתקופת המוקדמות של המפעלים באירופה תתחיל מאוד מוקדם ביחס למועד סיום העונה ולכן קבוצות יצטרכו לספק נתונים כלכליים בשלב מוקדם יותר ואני אהיה מאוד מופתע אם אופ"א לא תתחשב בכך ולא תקל עם מדינות שבהן זכויות השידור לא גבוהות ושההכנסה מכרטיסים לא גבוהה. אני מניח שהם כן יתחשבו, כן יתנו הקלות כי מועדונים ייפלו מחוץ למסגרת הפייר פליי. אני בטוח שאופ"א כן חושבת על תכנית ועל מתן אפשרויות לליגות האלה ולקבוצות האלה".

מיץ' גולדהאר עם צלחת האליפות. מנספורד: "הוא ייצא חזק מהמשבר הזה" (רדאד ג'בארה)

“הכדורגל יהיה שונה אחרי המשבר. אופ”א תהיה חייבת להתחשב”

הפייר פליי ומכבי ת”א: “קשה לי עכשיו להגיב על העניין של הפייר פליי ומכבי כי לא הייתי מעורב בענייני המועדון מעל ארבעה חודשים. אני כן חושב שמיץ', ג'ק (אנגלידיס) ושרון (תמם) יודעים ומבינים את המצב. הם ייקחו את כל ההחלטות הנכונות לטובת מכבי ועל מנת לדאוג שמכבי במסלול הנכון כדי לעמוד בתנאי ההסדר. בלומפילד נתן למכבי את האפשרות להתקדם כלכלית. מיץ' כל כך רצה את האצטדיון הגדול הזה מהרגע בו הוא קנה את המועדון ואפשר לראות שזה מצדיק את כל מה שמיץ' אמר. אני מאמין בהנהלה של מכבי ואני מאמין שהם ייצאו מהמצב הזה. לדעתי, עם ההצלחה באצטדיון הזה בלי שום הפסד ובפער 6 נקודות, אם הם ישמרו על ההצלחה הזו כאשר הכדורגל יחזור למציאות שלנו, אני מאמין שמכבי תצא ממגבלות הפייר פליי במהרה".

המצב הכלכלי בכדורגל: "זה עניין מאתגר בטירוף. צריך להבין שעסקים וכלכלה בכל מדינה נפגעים בכל סקטור. כל עסק ניזוק. הספורט לא שונה. ברמות הגבוהות כמו הפרמייר ליג, יש אתגרים גדולים עוד יותר ואם חושבים על זה שהקבוצות מקבלות כל כך הרבה כסף מ’סקיי’ (זכיינית השידור), הן צריכות לגרום לכך שהליגה תסתיים אחרת יאבדו את הכסף הזה ומדובר ב-800 מיליון ליש”ט. אם אני מסתכל על בלקפול, היינו צריכים לשחק נגד סנדרלנד במחזור שבוטל ואיבדנו כמעט חצי מיליון בשקלים אם אני אקח את זה רגע למספרים שאתם מכירים”.

מוחמד סלאח. מנספורד: "הכדורגל ישתנה, הוא יעבור ריסט" (רויטרס)

“בכל ליגה עכשיו יש מצב שונה והנושא הפיננסי מושפע מכך מאוד. בפרמייר ליג הם ישמחו לשחק בדלתיים סגורות כי סקיי פשוט רוצים לשדר. אבל ברמה שלנו אם אין קהל, ואין נותני חסות, ואתה לא מוכר בירות ונקניקיות, יהיה קשה מאוד לשלם לשחקנים. יהיו מקרים דומים לכך לדעתי בכל אירופה, שהליגות הגדולות יצטרכו לסיים את העונה בגלל הטלוויזיה ובעוד בליגות הקטנות, המטרה תהיה לסיים כדי שהקבוצות שנאבקות על עליית ליגה או ירידת ליגה יוכלו לסיים את העונה כדי לשלם משכורות לשחקנים ולצוותים".

הכדורגל העולמי אחרי משבר הקורונה: "אני מסכים מאוד עם הקביעה שהכדורגל יהיה שונה, המשכורות יהיו שונות, שיטות הניהול של הליגות יצטרכו להשתנות. אומנם הייתי מחוץ לאנגליה אבל ראיתי איך המשכורות עלו בשנתיים וחצי. עכשיו מדברים על תקרות שכר, גם בישראל, ואני חושב שהמשבר הזה יוביל אותנו לתהליך של ריסט, איפוס, התחלה מחדש. לדעתי תהיה רגיעה במשכורות השחקנים ואולי גם בעמלות הסוכנים. הרבה אנשים יגידו לך שזה הדבר הנכון. אם הייתי סוכן שחקנים, שאולי מנסה להעביר את השחקן שלו בהעברה חופשית בקיץ, הייתי מבטח את השחקן שלי. אם מישהו יציע לי חוזה הוגן, הייתי לוקח אותו כי זה המצב שאנחנו נמצאים בו. אין פה מקום למשחקים יותר. אני חושב שהכל ישתנה. ההכנסות ייפגעו, מחירי הכרטיסים יצטרכו לרדת כי אנשים איבדו את העבודה שלהם. יחד עם זאת, בליגות הגדולות, אם ההכנסות מזכויות השידור יישארו גבוהות, אז אולי שם זה לא ישפיע. אבל זה יקרה ב-3-4 ליגות גדולות. במקומות הקטנים יותר הכל יהיה חדש".

אוהדי ריאל מדריד עם מסכות. מנספורד: "מחירי הכרטיסים יצטרכו לרדת, אנשים איבדו את מקום העבודה" (רויטרס)

העונה שנקטעה לפני המשבר

אז המשבר בצד, וגם מנספורד מסכים שהגיע הזמן לנסות לשמח את האנשים בבית עם דברים קצת חיוביים יותר. "לפעמים כשאתה עוזב מועדון אתה אוהב אותו כמו אקסית. יש לך חברה חדשה ואתה צריך להתקדם אבל אתה שם עין על האקסית שלך”, הוא אומר עם חיוך כשהוא מדבר על מכבי תל אביב. “אבל ברצינות אני עוקב אחרי מכבי ככל שאני יכול. אני ממש מרוצה מזה שהקבוצה מצליחה. כיף לי לראות את אצילי וגולסה בחזרה. הם דחפו את הקבוצה מאז שחזרו. אבי ריקן נלחם עם דור מיכה על המקום, איתן טיבי הפך לבלם הטוב בישראל, טננבאום מדהים, דן גלזר הוא כמו יין שמשתבח עם הגיל ויונתן כהן חייב להיות ברשימות של הקבוצות הגדולות באירופה עם מה שהוא עושה. לשמחתי גם שכטר ממשיך להילחם על הדשא”.

“אתה רואה שגם איילון אלמוג מתחיל לשחק וכובש ואני ממש מרוצה מזה. אני ממש שמח מההתקדמות של החבר’ה האלה. לצערי בגלל ענייני העבודה אני לא צופה במשחקים של בית”ר תל אביב\בת ים אבל אני צופה בתקצירים וכשאני מסתכל על השחקנים האלה, בר כהן, עידו שחר, אדוארדו גררו, התאומים גלזר, ואין דבר כזה שקבוצה שיש בה גלזר לא תצליח, דניאל פרץ, כיף לי לראות גם אותם מתקדמים”, הוא מוסיף על הפרויקט הצעיר של מכבי ת”א ולא שוכח את צ’יקו אופואדו הפצוע: “"זו מכה למכבי ת”א כי צ’יקו שחקן שנותן לך כוח, מהירות, קצת אלמנט לא צפוי, הוא נותן את האפשרות לרווח את המשחק. כל פציעה לשחקן כזה היא מאכזבת ואני מקווה שהוא יחזור מהר ככל האפשר. אני אוהב אותו”.

אייל גולסה חוגג עם עומר אצילי. מנספורד מתגעגע ומסמן אותם כאנשי המפתח (רדאד ג'בארה)

קצת אחרי שעזב, החלו שמועות כי מנספורד בחר ללכת לא בגלל ענייני המשפחה, אלא כי לא הסתדר עם ולדימיר איביץ’. השמועות האלה כמובן הגיעו אליו וגרמו לו לצחוק מהן. “זה משעשע כי רק לפני כמה ימים דיברתי עם איביץ’ בטלפון. הוא היה בחתונה שלי, זה אדם שאני רואה בו כחבר מחוץ לכדורגל. הוא ממש לא הסיבה שעזבתי. בכל מה שנוגע לאיביץ’, אני משוחד. אני ממש לא האדם לשאול אותו שאלות עליו כי בעיני – הוא אחד המאמנים הטובים ביותר שפגשתי. הוא אדם שעובד קשה, הוא רוצה לשחק כדורגל בדרך הנכונה. יש לו סטנדרטים גבוהים מאוד על המגרש וגם מחוץ לו”.

“אני חושב שלא משנה מה המניע שלך, כשאתה מסתכל על הקריירה שלו, על הנקודות הממוצעות שלו למשחק, העלייה עם פאוק לאירופה, הזכיה בגביע היווני, הוא הגיע למכבי והיה רחוק החלטת שיפוט אחת מאירופה בעונה הראשונה אבל המשיך לאחר מכן וניצח את הליגה עם 31 נקודות הפרש ועם הפסד אחד בלבד. בעונה השנייה הוא עובד בלי האפשרות להתחזק והוא לא מפסיד אף משחק ליגה עם אותו סגל בערך, בשש נקודות יתרון, עם מגבלות פייר פליי שמונעות ממנו לחזק את הסגל בקיץ ובינואר. זה בלתי נתפס. כל מה שהוא עשה בפאוק ובמכבי מציב אותו כאחד המאמנים המצליחים באירופה מבחינת נקודות למשחק. אני מעריץ גדול של איביץ' ואני מכבד את העבודה שלו".

מנספורד ואיביץ'. "הוא חבר שלי גם מחוץ לכדורגל" (רדאד ג'בארה)

ומה לגבי הסיבה בגינה עזב, המצב המשפחתי? אז מנספורד מעדכן כי הדברים היום במקום טוב יותר. "המצב טוב עכשיו. עזבתי כדי להיות שם עבור משפחתי, זו הסיבה והמצב עכשיו הרבה יותר טוב, אני שמח להיות קרוב אליהם יותר. ווירוס הקורונה הופך את זה למאתגר אבל זו התמודדות שכל העולם חווה בימים האלה”.

“המזכירה שלי שרה לי Let It Go. במשרד צועקים עליי לשחרר ממכבי”

המצב בבלקפול: "התחלנו טוב, במשחקים הראשונים ואז התחלנו ליפול וזה קורה בכדורגל. כמו שניצחונות הופכים להרגל, כך גם הפסדים וניצחנו רק אחד מ-12 ולכן החלטנו לפטר את המאמן והבאנו את המאמן הראשי של ליברפול מתחת לגיל 23. היו לו כמה משחקים ואז הליגה נעצרה. זה מאתגר, אבל אני אופטימי ואני מצפה לעבוד עם ניל. הפרויקט שונה ממכבי, עשינו עיצוב ראשון למתחם האימונים, לקחנו ארכיטקט, פינינו את השטח. הבאנו 12 שחקנים בינואר ושיחררנו מספר זהה, זו הייתה חתיכת עבודה. זה פרויקט מאוד גדול וזה ייקח עוד 3-5 שנים כדי להשלים את כל מה שנרצה".

העובדה שלא בא מהכדורגל אך עליו לחלק הוראות לשחקני עבר שהפכו לאנשי מקצוע בתחום: "האמת שזה דיון מאוד מעניין שאפשר לפתח אותו ולהרחיב עליו במועד אחר. דיון שמן הסתם מאוד מושפע מאנשים כמו ז’וזה מוריניו וארסן ונגר. אין ספק שאני מנכ"ל שבא מרקע אחר, אז אולי מסתכלים עליי אחרת. מישהו כמו ג'ורדי קרויף למשל היה מנהל ספורטיבי לגמרי, זה לגמרי היה התפקיד התפור עליו. אין ספק שיש זמנים שאני רואה שאם לא שיחקת כדורגל ברמה מקצועית, יהיה לך קשה בעולם הזה. יהיו אנשים שיחשבו שהדעה שלך לא צריכה להיחשב באותה הצורה כמו של מישהו שכן שיחק. אני כמובן לא מסכים עם זה”.

בן מנספורד ואשתו בת'. "היא מתגעגעת לכדורגל ברמת השרון בימי שישי בשעה 3" (שחר גרוס)

“יחד עם זאת, ניסיתי להקשיב וללמוד ככל האפשר לכל מי שעבדתי איתו שכן שיחק כדורגל. התעניינתי מאוד במה שהם אומרים וממש ניסיתי לשאוב מהם ידע. עבדתי עם מישהו כמו גולדהאר ואי אפשר שלא ללמוד ממנו. אהבתי מאוד לשמוע את יענקל'ה שחר, אהבתי לשמוע את איזי שירצקי, את אלי ברקת, יש כל כך הרבה אנשים שאתה לומד מהם. ברור שזה שאתה לא מגיע לתפקיד כשחקן אולי מציב לך יותר קשיים, אבל אם הייתי לוקח תפקיד של מנהל ספורטיבי, אז אולי הייתי נתקל ביותר קשיים ואתגרים. כמנכ”ל זה אולי קצת אחרת. אלא אם תפתיע אותי, אני חושב שהשחקנים די אהבו אותי ואני אנסה להמשיך להקיף את עצמי באנשים שטובים יותר באזורים מסוימים בכדורגל ובעסקים סביבי".

לסיום, מנספורד חותם את הראיון עם הגעגוע העז שלו לישראל: "אני מתגעגע מאוד. לפעמים אני נכנס למשרד ואומר משהו על מכבי או על ת"א והעוזרת שלי מתחילה לשיר לי את השיר של פרוזן, Let It Go... אנחנו מתגעגעים מאוד לישראל. הם צועקים עליי במשרד לשחרר. אני מחכה לרגע שאוכל להגיע עם בת’ בחזרה. שמעתי שניני סגר את מקום של בשר וזה טראגי מבחינתי. אנחנו מתגעגעים לחוף, לתרבות, לאוכל, ליין ואנחנו רוצים כבר לבוא לבקר. בת' לא מסתדרת בלי משחקים ברמת השרון בימי שישי ב-3 עם הריח של המאפייה באוויר. היא מתגעגעת לזה, היא מתגעגעת לכך שאני מדבר לאט כי בבריטניה אני מדבר יותר מהר. מאוד אהבתי את הווידאו של עידן פוטרמן (מהאתר הרשמי של מכבי ת”א) שהכינו לי מהיום האחרון שלי במכבי ומאיך ששלומי אברמוב נפרד מאיתנו. יש לי המון זיכרונות ולדעתי בת' מתגעגעת אפילו יותר ממני. הכרנו חברים לכל החיים".